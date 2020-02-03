Украинец Селин ассистом помог команде одержать разгромную победу в чемпионате Кипра – видео

В чемпионате Кипра состоялись матчи 18-го тура. "Анортосис" с Евгением Селиным в стартовом составе одержал победу над "докса", забив им три мяча.

Украинец на 45 минуте удачно сыграл после розыгрыша углового – Селин головой выполнил скидку во вратарскую площадку на своего партнера по обороне, Йоргоса Галициоса, а тот не оставил шансов голкиперу гостей. Для Селина этот ассист стал первым в сезоне.

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Видео ассиста Селина

К слову, экс-игрок "Динамо" и сборной Украины перешел в "Анортосис" летом прошлого года. В текущем чемпионате Кипра он сыграл 14 матчей, а его команда лидирует в турнирной таблице.

Также другой украинец, вратарь Артур Рудько, который выступает за "Пафос", сыграл "всухую", а его команда победила "Ахнас" со счетом 3:0. Для Рудько этот матч стал вторым "сухим" в сезоне.