Украинец Сиренко в первом раунде нокаутировал соперника и выиграл чемпионский пояс: видео

Украинский боксер Владислав Сиренко провел свой очередной победный бой. На этот раз тяжеловес еще в первом раунде победил Ивана Ди Берардино из Италии.

Это был бой за титул Eurasian Boxing Parliament. Сиренко проводил свой 13-й поединок в профессиональной карьере. В предыдущих 12 он победил, при этом 11 боев закончились досрочно.

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Досрочной вышла победа и в этом бою. Правда никто не ожидал, что уже в первом раунде. Итальянец активно пошел в атаку на нашего боксера. Однако Сиренко не только удачно защищался, но и провел своих несколько атак. Одна из таких и решила судьбу поединка, когда Ди Берардино просто завалился на ринг после удара украинца.

Впоследствии в углу медики были вынуждены оказывать ему помощь. В итальянца оказалась рассечена бровь.

Видео боя Сиренко и Ди Берардино