Украинец Соболь может сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов

Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку "Брюгге" на матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

Соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" опубликовал список из 20 игроков, которые будут готовиться к матчу с киевлянами. Среди них и футболист сборной Украины Эдуард Соболь.

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Заявка "Брюгге" на матч Лиги чемпионов против "Динамо":

Вратари: Миньйоле, Хорват, Шинон;

Защитники: Мата, Соболь, Куулс, Мехеле, Дели, Митрович;

Полузащитники: Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Ванаку, Ритс, Вормер;

Нападающие: Окереке, Бонавентуре, Воссен, Опенда, Тау.

Уже сегодня вечером на стадионе "Ян Брейдель" состоится пресс-конференция с участием Александра Хацкевича и одного игрока "Динамо". В 20:00 динамовцы опробуют газон стадиона, на котором завтра состоится игра.

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До матча с "Брюгге" киевский клуб провел три поединка на внутренней арене. "Бело-синие" победили "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины, а также одолели "Карпаты" и ФК "Львов" в чемпионате Украины.



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