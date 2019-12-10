Украинец сыграл подозрительный теннисный матч: проиграл розыгрыши и имеет отношение к букмекерам

Украинец Артем Багмет заявился на квалификацию теннисного турнира в Дохе с призовым фондом в 15 тысяч долларов. Однако уже в первом матче он проиграл. И сам матч оказался достаточно странным.

Игра длилась всего 22 минуты. Багмет играл против Криттина Коайкула из Таиланда (он только 1367 в мировом рейтинге). Однако 22-летний Багмет не смог выиграть ни одного из 48 сыгранных на этой встрече розыгрышей. В итоге он уступил 0:6, 0:6.

Видео игры Багмета

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Как оказалось впоследствии, этот человек впервые в жизни взял ракетку в руки. Артем Багмет является менеджером канала в Telegram "МонтекристоБет" Николая Труша, который занимается ставками на спорт. Труш предлагает своим подписчикам покупать подписку, делится прогнозами и публикует результаты своих ставок, пишет btu.org.ua.



Скрин публикации из Telegram-канала "МонтекристоБет" Николая Труша

Труш присутствовал на матче Багмета и одновременно делал ставки в лайв-режиме, возможно, даже когда он присутствовал на трибуне, что категорически запрещается правилами ITF. Позже Труш поделился скриншотами своих ставок и добавил: "Бред или не бред, но ставками на этот матч отбили поездку двоих мужчин в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху. И это только часть потенциальной прибыли из поездки. Всю неделю Монт и Артем будут находиться на турнире, давать прогнозы прямо с кортов, а на следующей неделе снова играть в квалификации и ставить против себя".



Скрин публикации из Telegram-канала "МонтекристоБет" Николая Труша

Сам Багмет вполне доволен своим "дебютом" на профессиональном теннисном турнире, о чем он написал в своем Telegram-канале. Хотя и подозревает, что его могут задержать за такое.



Скрин публикации из Telegram-канала Артема Багмета

Отметим, что за последние четыре года это третий "золотой матч" (такой термин обозначает ситуацию, когда один из игроков не сумел выиграть ни одного очка за весь поединок) на турнирах ITF. В истории соревнований под эгидой АТР таких случаев не было.