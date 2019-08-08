Украинец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду

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Украинец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Украинец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду / Федерация Украины по прыжкам в воду

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала еще одну медаль – Олег Колодий завоевал серебряную награду в дисциплине на однометровом трамплине, получив 381,5 баллов.

Нашему спортсмену не хватило около семи с половиной баллов до золота. А опередил украинца немецкий прыгун в воду Патрик Хоусдинг.

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Зато бронзовую медаль завоевал итальянец Лоренцо Марсалья.

Еще один украинец Станислав Олиферчик, который накануне выиграл золото в миксте, стал только одиннадцатым в индивидуальных соревнованиях. В медальном зачете Украина продолжает удерживать лидерство после трех соревновательных дней чемпионата Европы.

Смотрите видео: как украинцы прыгали в воду на чемпионате Европы

 

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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Водные виды спорта Прыжки в воду
Источник: 24 канал
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