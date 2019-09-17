Украинец Зинченко попал в топ-3 игроков АПЛ с интересными показателями

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

После 5 туров АПЛ игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в рейтинг лучших футболистов по статистическим показателям.

По количеству передач Зинченко занимает 3-е место в АПЛ, на его счету 393 паса.

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Больше только у Эндрю Робертсона из "Ливерпуля" (408) и Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" (425).

По количеству касаний к мячу украинец находится на 2-й строчке с 489 касаниями. Выше него Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" – 539 касаний.

"Ман Сити" идет на втором месте в АПЛ, уступая лидеру "Ливерпулю" 5 очков. В среду, 18 сентября, команда Гвардиолы в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет против "Шахтера".

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Теги: Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол
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