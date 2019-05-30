Украинец Зинченко стал одним из лучших молодых футболистов Европы

Защитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

Статистический портал WhoScored опубликовал свою символическую сборную игроков до 21 года по итогам сезона 2018/19.

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко был оценен в 7,14 баллов, став в один ряд с ведущими игроками своих клубов из топ-5 чемпионов в их возрасте.

Учитывая повреждения Бенджамина Менди и отсутствие какой-либо реальной замены для левого защитника "горожан", Пепу Гвардиоле могло прийтись очень несладко, если бы не Александр Зинченко, который закончил розыгрыш АПЛ-2018/19 как один из лучших футболистов "Сити".

"Манчестерский клуб неизменно побеждал во всех 14 играх английского чемпионата, в которых он принимал участие. Самое удивительное то, что он не профильный левый защитник", – написано об Александре.

Стоит отметить, что 15 декабря 2018 года футболисту исполнилось 22 года, но чтобы претендовать на место в символической сборной, игроки должны были провести больше 10 матчей в чемпионате и быть в возрасте 21 года или моложе в день, когда стартовала соответствующая лига.

В нынешнем сезоне Зинченко забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 29 матчах сезона.

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