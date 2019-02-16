Украинец Зинченко выйдет со старта в матче "Манчестер Сити" – "Ньюпорт"
16 февраля "Манчестер Сити" встретится с "Ньюпортом" в 1/8 финала Кубка Англии.
Украинец Александр Зинченко начнет игру в основе "горожан" с первых минут.
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В последнем матче за "Манчестер Сити" против "Челси" Александр Зинченко отдал две результативные передачи и помог "горожанам" получить крупную победу.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Источник: 24 Канал
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