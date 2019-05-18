"Манчестер Сити" встретится с "Уотфордом" в решающем поединке Кубка Англии-2018/19. Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Команда Пепа Гвардиолы может стать первым в истории обладателем домашнего требла – АПЛ и Кубок лиги "горожане" в этом сезоне уже завоевали.

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В нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач за "Манчестер Сити".

Финал Кубка Англии "Манчестер Сити" – "Уотфорд" состоится в субботу, 18 мая. Начало – в 19:00.

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