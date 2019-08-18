Украинец Зубков забил первый мяч "Ференцвароша" в новом сезоне чемпионата Венгрии

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков забил в 3-м туре чемпионата Венгрии против "Ракоци".

Украинец отличился уже на 7-й минуте игры первый гол "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии в сезоне 2019/20.

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Также в старте команды Сергея Реброва вышел другой украинский полузащитник – Даниил Игнатенко.

Зубков в прошлом месяце уже забивал за "Ференцварош" в квалификации Лиги чемпионов – украинец поразил ворота "Лудогорця".

Зубков присоединился к "Ференцварошу" в конце мая на правах аренды из "Шахтера". Детали сделки не уточняются.

В следующем туре команда Сергея Реброва сыграет на выезде против "Академии Пушкаша".