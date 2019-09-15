Украинец Зубков забил третий гол за "Ференцварош" Реброва: видео
Украинский футболист Александр Зубков забил очередной гол за "Ференцварош". Полузащитник отличился в чемпионате Венгрии 15-го сентября.
Александр открыл счет в матче 6-го тура чемпионата между клубом ПАКШ и "Ференцварош".
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На 33 минуте Зубков ворвался в штрафную, получил передачу от партнера и сразу пробил. Вратарь хозяев не сумел парировать точный выстрел украинца.
Видео гола Зубкова
"Ференцварошу", который возглавляет украинец Сергей Ребров, удалось одержать победу с разгромным счетом 4:0. Из украинцев в матче также сыграли Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.
Для Зубкова это уже третий гол за "Ференцварош". Еще пять раз он отдавал результативную передачу, и это все только в 11 мтачах.