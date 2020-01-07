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Украинка Бондаренко впервые с 2017 года вышла в четвертьфинал турнира WTA: видео

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Екатерина Бондаренко / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко продолжает успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.

В матче второго раунда она обыграла китаянку Чжан Шуай– 7:6 (10:8), 6:3.

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Бондаренко в первом сете на приеме отыграла четыре сет-бола и добила китаянку на тайбрейке. Вторую партию Екатерина начала по спасению своей подачи с тройного брейк-поинта, затем сделала брейк и бережно сохранила добытое преимущество.

Бондаренко впервые с сентября 2017 года прорвалась в четвертьфинал турнира WTA, что позволило ей в мировом рейтинге осуществить прыжок на 600 позиций и вернуться в топ-550.

Эта победа стала для теннисистки из Кривого Рога самой рейтинговой с января 2018 года. Следующей соперницей украинки в Шэньчжэне станет 66-я ракетка мира Кристина Плишкова.

Катерина Бондаренко Чжай Шуай видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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