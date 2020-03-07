Украинка Цуренко остановилась в шаге от финала на теннисном турнире в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в 1/2 финала теннисного турнире WTA в Индиан-Веллсе (США). Украинка уступила 104 ракетке мира румынке Ирине Бегу.

Іріна Бегу – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

Півфінальний поєдинок тривав півтори години, однак Цуренко не змогла виграти жодного сету.

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У першій партії українка першою зробила брейк та повела 3:1. Однак румунка зрівняла рахунок та під кінець партії зробила вирішальний брейк.

У другому сеті тенісистки нестабільно грали на своїх подачах. Цуренко оформила три брейки, однак чотири рази не змогла захистити свою подачу. Таким чином, Бегу знову була на крок попереду.

Призовий фонд турніру складає 162 тисячі доларів.

Зазначимо, що у лютому Бегу завдала поразки Цуренко у фіналі тенісного турніру ITF у Каїрі (Єгипет). Та гра тривала три сети.