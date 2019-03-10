Украинка Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию

Украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Афинах. Харлан выступала под №6 мирового рейтинга Международной федерации фехтования, поэтому начала соревнования сразу в 1/32 финала.

В поединке украинка легко справилась с соперницей Татьяной Приходько из Казахстана, закончив бой со счетом 15:5, сообщает XSport.

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Далее Харлан победила Элоизу Пассаро из Италии со счетом 15:9. С таким же счетом украинская спортсменка обыграла Мано Брюне из Франции. А в поединке за выход в полуфинал Харлан одним ударом выиграла у хозяйки этапа Теодоры Гунтур со счетом 15:14.

В полуфинале украинская фехтовальщица разобралась с 17-летней Лизой Пустаи из Венгрии. Последняя только 10 дней назад впервые стала чемпионкой Европы среди юниоров на континентальном первенстве в Фоджи (Италия).

В финале Харлан встретилась с действующей чемпионкой мира из России Софией Поздняковой. Однако в решающем поединке украинская фехтовальщица проиграла со счетом 10:15.

Таким образом лидер сборной Украины впервые в сезоне завоевала медаль Кубка мира.

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