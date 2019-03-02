Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская входит в число номинантов WTA на награду Fashion Favorites по итогам февраля.

Наряд украинской теннисистки Даяны Ястремской, в котором она выступала в феврале на турнирах WTA, претендует на звание самого красивого. Об этом сообщает btu.org.ua.

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В список номинантов попали спортсменки, которые в 2019 году заменили бренд одежды. WTA высоко оценила черно-фиолетовую форму, в которой Даяна побеждала на турнире в Таиланде.

В этом году 18-летняя украинка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя.


Даяна Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира

Также на награду WTA Fashion Favorites претендуют Анетт Контавейт, Бертенс и Петра Квитова.

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Теги: Даяна Ястремская Теннис Спорт
Источник: 24 Канал
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