Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская входит в число номинантов WTA на награду Fashion Favorites по итогам февраля.
Наряд украинской теннисистки Даяны Ястремской, в котором она выступала в феврале на турнирах WTA, претендует на звание самого красивого. Об этом сообщает btu.org.ua.
Читайте также: Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
В список номинантов попали спортсменки, которые в 2019 году заменили бренд одежды. WTA высоко оценила черно-фиолетовую форму, в которой Даяна побеждала на турнире в Таиланде.
В этом году 18-летняя украинка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя.
Даяна Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира
Также на награду WTA Fashion Favorites претендуют Анетт Контавейт, Бертенс и Петра Квитова.