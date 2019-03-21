Украинка Ястремская уверенно победила россиянку в турнире WTA в Майами: видео

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой в первом раунде Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами с призовым фондом более 9 миллионов долларов.

Украинка легко разобралась с россиянкой в двух сетах.

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В первой партии Ястремская отдала сопернице три гейма, а во втором сете – всего два, взяв три чужие подачи. Поэтому со счетом 6:3, 6:2 разгромила Екатерину Александрову.

Украинка Ястремская победила россиянку Александрову: смотрите видео

Напомним, 18-летняя украинка в третий раз в карьере выступает на соревнованиях серии Premier Mandatory и сейчас празднует свою первую победу в основной сетке турниров этой категории. Напомним, в следующем раунде Ястремская встретится с 12-й ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

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