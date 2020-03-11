Украинка Элина Свитолина снялась в красивой фотосессии WTA – фото и видео

Женская теннисная ассоциация провела ежегодную фотосессию теннисисток. Съемка проводилась в Индиана-Уэллс.

Элина Свитолина снялась в традиционной фотосессии для игроков.

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Подготовка Элины Свитолиной к фотосессии





Элина Свитолина

Видео с фотосессии с участием Элины Свитолиной выложили в инстаграм.

Добавим, что украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Монтеррее. Украинка победила в финале соперницу из Чехии Мария Боузкову.

Отмена турнира BNP Paribas 2020 привело к тому, что украинки потеряют все заработанные очки за прошлогодний Индиан-Уэллс. Поэтому Элина Свитолина опустится ниже топ-5 рейтинга WTA.

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