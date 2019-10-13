Украинка Калинина завершила выступление на турнире WTA в Москве
176 ракетка мира из Украины Ангелина Калинина зачехлила ракетку в полуфинале квалификации турнира WTA в Москве. Калинина не смогла продолжить матч уже в первом сете.
Эстонка Кайя Канепи, которая в рейтинге WTA занимает 109-ю позицию, сделала брейк в четвертом гейме. Когда счет стал 4:1 в пользу 34-летней эстонки, Калинина не смогла продолжить матч.
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Следовательно, путевка в финал квалификации Кубка Кремля досталась Канепи.
Не смогла преодолеть квалификацию Надежда Киченок. В 1/4 финала квалификации Надежда проиграла представительнице России Анастасии Захаровой.
В основной сетке турнира в Москве заявлены знаменитые украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свитолина получила первый номер посева.
Основная сетка турнира в Москве стартует в понедельник, 14-го сентября.