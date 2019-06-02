Украинка Киченок эффектно вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко уверенно преодолели стадию 1/8 финала Ролан Гаррос.

Украинско-латвийская пара в двух сетах разобралась с дуэтом Се Шувей/Барбара Стрицова. Для победы паре Киченок/Остапенко хватило двух сетов – 7:5, 6:1.

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Игра длилась 1 час и 32 минуты. В первом сете Киченок и Остапенко трижды отдавали гейм на своей подаче, но в ответ реализовали четыре брейка и в итоге выиграли со счетом 7:5. Вторая партия со стороны украинско-латвийского дуэта была безупречной – Людмила Киченок и Елена Остапенко идеально играли на своей подаче, а за счет двух брейков выиграли 6:1.

В 1/4 финала украинско-латвийский дуэт сыграет против победителя противостояния Мертенс/Соболенко – Пегула/Кравчик.

Ранее за свою карьеру Киченок трижды играла в третьем раунде в парной сетке мэйджоров, но пройти дальше ей не удавалось. Остапенко тоже дебютирует в 1/4 финала на Большом шлеме в парном разряде.

В последний раз представительница Украины доходила до четвертьфинала в Париже два года назад: в сезоне-2017 на этой стадии выступили Ольга Савчук в дуэте с румынкой Ралукой Олару.

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