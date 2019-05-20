Украинка Костюк разгромила бельгийскую теннисистку на турнире

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Марта Костюк
Марта Костюк / wtatennis.com/tournament

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает в рейтинге WTA 264 позицию, уверенно преодолела первый круг престижного турнира во французском городе Страсбург.

Марта Костюк – Мари Бенуа 2:0 (6:4, 6:1)

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Борьба между теннисистками была только в первом сете. Украинка дважды уступала в счете, однако ей каждый раз удавалось отыграться. При счете 5:4 в пользу Костюк украинке удалось сделать третий брейк и выиграть сет.

Во второй партии борьбы уже не было. Марта позволила Бенуа выиграть всего один гейм на своей подаче и легко выиграла матч. В 1/8 финала Костюк сыграет против Чжэн Сайсай из Китая.

Костюк пробилась в 1/8 финала вслед за другой украинкой Даяной Ястремской. Даяна обыграла хозяйку соревнований Полин Пармантье.

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Теги: Спорт Теннис
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