Украинка Козлова вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе, Ястремская неожиданно выбыла

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / btu.org.ua

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова сыграли в первом круге турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

Даяна Ястремская – Дарья Гаврилова 1:2 (2:6, 7:5, 2:6)

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В стартовом поединке Ястремская со счетом 2:6, 7:5, 2:6 уступила Дарье Гавриловой из Австралии.

Матч длился 2 часа и 31 минуту. За это время Ястремская выполнила 3 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница, которая занимает 53 место в рейтинге, не совершила ни одного эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 9 брейк-поинтов.

Выступление в Индиан-Уэллсе принесло Даяне Ястремской 16 тысяч долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

Екатерина Козлова – Екатерина Синякова 2:0 (7:5, 6:2)

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В свою очередь, Екатерина Козлова обыграла 42-ый номер мирового рейтинга Екатерину Синякову из Чехии – 7: 5, 6: 2.

Матч длился 1 час и 31 минуту. За это время украинская теннисистка выполнила 2 подачи навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинты. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме.

Во втором круге Козлова встретится с 34 ракеткой мира Александрой Саснович.

Напомним, в Индиан-Уеллсе также выступают украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко, а также сестры Надежда и Людмила Киченок в парном разряде.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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