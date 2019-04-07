Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому плаванию

Украинская пловчиха Марта Федина победила на турнире Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

Украинка набрала 92,700 баллов. Это позволило ей победить в произвольном соло на турнире.

Посмотрите на видео, где британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором

Вітаємо Марту Федіну з перемогою на турнірі Світової серії FINA з артистичного плавання у Греції. 92,700 саме такі бали принесли нашій русалоньці золото у довільному соло.@fina1908 pic.twitter.com/O2EjPfchiX — НОК України (@OlympicUA) 7 квітня 2019 р.

Второе место заняла спортсменка из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Стоит напомнить, что на предыдущем этапе Мировой серии FINA по синхронному (артистическому) плаванию в Париже в произвольной программе победил украинский дуэт в составе Владиславы и Марины Алексеевых.