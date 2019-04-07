Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому плаванию

27 Читати новину українською
Марта Федина
Марта Федина

Украинская пловчиха Марта Федина победила на турнире Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

Украинка набрала 92,700 баллов. Это позволило ей победить в произвольном соло на турнире.

Посмотрите на видео, где британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором

Второе место заняла спортсменка из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Стоит напомнить, что на предыдущем этапе Мировой серии FINA по синхронному (артистическому) плаванию в Париже в произвольной программе победил украинский дуэт в составе Владиславы и Марины Алексеевых.

blog_ava
Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
сегодня
47592
Теги: Новости Спорта Спорт Плавание
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Определились все участники полуфинала Кубка Украины: результаты матчей
сегодня 20:21 Определились все участники полуфинала Кубка Украины: результаты матчей
40
Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому плаванию
сегодня 19:21 Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому плаванию
27
"Днепр-1" обыграл "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины
сегодня 19:08 "Днепр-1" обыграл "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины
85
Шахтер – Динамо: онлайн матча Кубка Украины
сегодня 16:59 Шахтер – Динамо: онлайн матча Кубка Украины
2229
Африканский боксер нокаутировал экс-соперника Кличко, поляк "вынес" россиянина Чудинова: видео
сегодня 13:06 Африканский боксер нокаутировал экс-соперника Кличко, поляк "вынес" россиянина Чудинова: видео
159
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук