Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому плаванию
Украинская пловчиха Марта Федина победила на турнире Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.
Украинка набрала 92,700 баллов. Это позволило ей победить в произвольном соло на турнире.
Посмотрите на видео, где британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором
Второе место заняла спортсменка из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).
Стоит напомнить, что на предыдущем этапе Мировой серии FINA по синхронному (артистическому) плаванию в Париже в произвольной программе победил украинский дуэт в составе Владиславы и Марины Алексеевых.
Источник: 24 Канал
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