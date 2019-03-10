Украинка родила тренеру "Шахтёра" сына, у португальца есть ещё двое детей от первого брака

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Паулу Фонсека и его жена Екатерина
Паулу Фонсека и его жена Екатерина / twitter.com

У главного тренера донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсеки родился сын. Таким образом португальский специалист в третий раз стал отцом.

Об этом сообщил донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте.

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"Поздравляем Паулу и его жену Екатерину с рождением сына Мартина. Пусть малыш растет здоровым и счастливым. Пусть воплотит лучшие качества своих родителей – крепкий характер, решительность и настойчивость, мудрость, доброту и отзывчивость. Пусть дарит всем радостные эмоции и яркие улыбки. Желаем семье мира, добра, гармонии и любви!", – говорится в сообщении.

 

 

Жена Фонсеки – украинка Екатерина давно работает пресс-секретарем президента "Шахтера" Рината Ахметова. Отметим, что наставник донецкого клуба ради Екатерины развелся со своей женой Сандрой после 20 лет брака.

У Фонсеки есть двое детей от первого брака – 18-летний сын и 13-летняя дочь.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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