Украинка Снигур сыграет в третьем финале турнира ITF в сезоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал турнира ITF W25, который проходит в Израиле.

В полуфинальном поединке наша спортсменка обыграла представительницу Франции Викторию Мунтян. Итоговый счет – 6:3, 6:2, сообщает btu.org.ua.

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За главный трофей турнира, уже третий титул в ее карьере в этом году, украинка будет бороться с победительницей встречи между четвертой сеяной Сарой-Ребеккой Секулич из Германии и второй ракеткой соревнований, британкой Майей Лумсден.

Напомним, что в марте Снигур выиграла 15-тысячник в Египте, а в апреле выиграла 25-тысячник в Японии.

На данный момент победа Снигур на юниорском Уимблдоне является главным в карьере – ранее лучшим результатом 17-летней украинки был полуфинал юношеского Australian Open.