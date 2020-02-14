Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе, одолев в финале россиянку

Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме. Ткач стала лучшей в весовой категории до 62 кг.

В напряженной финальной схватке украинка оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой. Девушки заработали три очка за 6 минут схватки на двоих. Однако преимущество все же осталось за Ткач-Остапчук – 2:1.

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Отметим, что для Ткач-Остапчук это уже третье золото на континентальных первенствах. Ранее она побеждала в Дортмунде в 2011 году и Белграде в 2012-м. Также в ее активе две бронзы: в Баку в 2009-м и в финском городе Вантаа в 2014-м.

Еще одна украинка Алина Акобия, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, стала серебряной призеркой европейского первенства в Риме. В финальной схватке турнира она уступила представительнице Норвегии Грейс Якоб Буллен.

Также Ирина Коляденко, выступающая в весовой категории до 65 килограмм, завоевала бронзу. В утешительной схватке украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристины Тунде Инчзе. Алина Бережная-Стадник-Махиня за полторы минуты получила чистую победу на туше над Мерве Пул из Турции.

Добавим, что ранее женская сборная Украины выиграла на чемпионате Европы в Риме пять медалей. Серебро получили Оксана Ливач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) и Алина Акобия, с бронзой домой вернутся Ангелина Лысак (до 59 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг).