Украинка Завацкая победила в самом долгом противостоянии сезона в WTA

10 Читати новину українською
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно преодолела первый круг турнира WTA в китайском городе Гуанчжоу.

19-летняя украинка обеспечила себе место во втором раунде на соревнованиях WTA International в Китае, обыграв француженку Фиону Ферро– 5:7, 7:6(6), 6:4.

Читайте также: Ястремская сенсационно проиграла россиянке в первом матче на турнире в Японии

Тяжелый матч Завацкой и Ферро, который еще и прерывался из-за дождя, возглавил список самых затяжных поединков сезона в женском туре. Девушки провели на корте 3 часа и 28 минут.

Ранее самым длинным матчем в сезоне был поединок Юлии Путинцевой против Анны-Лены Фридсам в Нюрнберге – 3 часа и 22 минуты.

Во втором круге на турнире в Гуанчжоу Катарина Завацкая сыграет с американкой Софией Кенинов.

Свои матчи первого раунда в Гуанчжоу также проведут украинки Екатерина Козлова и первая ракетка страны Элина Свитолина – соперницы наших теннисисток по ссылке.

blog_ava
День осеннего равноденствия в 2019 году: дата и время
сегодня
2463
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
сегодня 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
99
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
сегодня 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
168
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
78
История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
16 сентября 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
295
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
16 сентября 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
122
Новости
Больше новостей
Залиште відгук