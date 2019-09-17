Украинка Завацкая победила в самом долгом противостоянии сезона в WTA

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно преодолела первый круг турнира WTA в китайском городе Гуанчжоу.

19-летняя украинка обеспечила себе место во втором раунде на соревнованиях WTA International в Китае, обыграв француженку Фиону Ферро– 5:7, 7:6(6), 6:4.

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Тяжелый матч Завацкой и Ферро, который еще и прерывался из-за дождя, возглавил список самых затяжных поединков сезона в женском туре. Девушки провели на корте 3 часа и 28 минут.

Ранее самым длинным матчем в сезоне был поединок Юлии Путинцевой против Анны-Лены Фридсам в Нюрнберге – 3 часа и 22 минуты.

Во втором круге на турнире в Гуанчжоу Катарина Завацкая сыграет с американкой Софией Кенинов.

Свои матчи первого раунда в Гуанчжоу также проведут украинки Екатерина Козлова и первая ракетка страны Элина Свитолина – соперницы наших теннисисток по ссылке.