Украинка Завацкая прекратила сотрудничество с тренером после вылета из US Open

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Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прекратила сотрудничество с тренером Жаном-Рене Лиснаром, с которым работала последние шесть лет.

US Open стал последним турниром для монегасков в качестве наставника украинки, сообщает Xsport.

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"Это решение было принято еще после поражения на Уимблдон. Я объявила о своем намерении разойтись. Мы договорились, что US Open должен стать последним совместным турниром. Так и произошло", – сказала Завацкая.

Также украинка сообщила, что ее новым тренером будет хорват Мислав Хизак. Отметим, что в июле Катарина выиграла два турнира ITF подряд. Украинка была первой в Биелле и Контрексвиле.

"Задавала себе вопрос – идти или нет? Настоящая дилемма – титулы пришли за счет того, что я наконец освободилась, или все же тяжелый труд ранее не приводил к нужному результату? В итоге решила придерживаться первоначального выбора", – подытожила она.

Спорт 24 писал, что Завацкая не сумела пробиться в основную сетку US Open. Украинка в полуфинале квалификации уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам.

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Теги: Спорт Теннис
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