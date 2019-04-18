Украинка завоевала золото Кубка мира по кикбоксингу

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Жительница Мариуполя Ульяна Мищенко взяла золото Кубка мира по кикбоксингу. Соревнования проходили с 12 по 14 апреля в австрийском городе Инсбрук.

Участие в них приняли более двух тысяч участников из 39 стран.

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Мама девочки Марина Ивановна вспомнила, что сначала и не думала, что дочь достигнет таких результатов, потому что в семье считали, что это ее временное увлечение.

улянаміщенко кікбоксинг
Чемпионка Ульяна Мищенко

Я думала, позанимается для себя, для опыта: тренировки, физические нагрузки, дисциплина. Но получилось все серьезно. Спасибо тренеру, что он заметил и всегда ее поддерживает,
– сказала мать чемпионки Марина Мищенко.

Ульяна Мищенко выстояла два боя и завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

уляна міщенко кікбоксинг
Трофей Ульяны Мищенко

По правилам раздела К-1, спортсменам разрешается использовать техники из различных боевых искусств – бокса, каратэ, тхэквондо и тому подобное.

Первый бой был с местной соперницей из Австрии. Бой был непростой, потому что это дом соперницы. Второй бой я сражалась с соперницей из Кювета. С ней уже бой был сложнее, потому что он финальный. Было много ответственности,
– рассказала победительница Кубка мира по кикбоксингу Ульяна Мищенко.

Тренер Ульяны, Руслан Осипов, результатами доволен. Говорит, что после боев его ученицу ждет небольшой отдых, а потом – конечно, тренировка.

уляна міщенко кікбоксинг
Фото боя

"Много отдыхать не получится, потому что нужно дальше работать, зарабатывать свой рейтинг и продолжать готовиться к чемпионату мира. Чемпионат мира пройдет в Хорватии в октябре", – отметил тренер Руслан Осипов.

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Теги: Спорт Бокс Новости Мариуполя Награды
Источник: 24 канал
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