Украинки Козлова и Костюк эффектно пробились в основную сетку турнира в Мадриде

Украинские теннисистка Екатерина Козлова и Марта Костюк сыграют в основной сетке соревнований на турнире в Мадриде, Испания.

В финале квалификации Козлова переиграла испанку Алену Большову (WTA №140), а Костюк одолела Ирину Марию Барэ из Румынии (WTA №178).

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Матч Екатерины Козловой продолжался 1 час и 21 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:3. За это время украинка выполнила 2 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта.

В свою очередь, Марта Костюк провела на корте 1 час и 48 минут (7:5, 3:6, 6:2). В первом сете Костюк победила со счетом 7:5, после чего проиграла – 3:6, но все же нашла в себе силы в решающем отрезке игры справиться с румынкой – 6:2.

В первом круге в основной сетке наши теннисистки могут сыграть с еще одной теннисисткой из квалификации, либо с кем-то из следующих соперниц: Элис Мертенс, Симоной Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбора Заглавова-Стрыцова или Чжан Шуай.

Также в "основе" турнира в Мадрида сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Екатерина Козлова – Алена Большова 2:0 (6:3, 6:3)

Марта Костюк – Ирина Мария Барэ 2:1 (7:5, 3:6, 6:2)

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