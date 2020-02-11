Украинки Магучих, Геращенко и Левченко заняли все места на пьедестале турнира в Польше
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту в Бельско-Бяле (Польша).
Магучих в третий раз в 2020 году стала лучшей на международных соревнованиях с результатом 1.96 см.
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Геращенко и Левченко показали одинаковую высоту 1.93 см. Ирина заняла второе место благодаря меньшему количеству попыток.
Таким образом, Юлия Левченко стала третьей.
- В конце января украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли награды на турнире в Котбусе (Германия).
- 18-летняя Магучих завоевала золото, а Левченко-серебро.
- Магучих прыгнула на 1,98 м. Ярослава также попыталась взять 2,02 м, но с трех попыток так и не смогла покорить эту высоту.
- Впоследствии в немецком Карлсруэ Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении. Украинка прыгнула на 2,02 м.
- Второе место, с результатом 1,99 м., заняла Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.
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