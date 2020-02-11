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Украинки Магучих, Геращенко и Левченко заняли все места на пьедестале турнира в Польше

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Ярослава Магучих / НОК України

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту в Бельско-Бяле (Польша).

Магучих в третий раз в 2020 году стала лучшей на международных соревнованиях с результатом 1.96 см.

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Геращенко и Левченко показали одинаковую высоту 1.93 см. Ирина заняла второе место благодаря меньшему количеству попыток.

Таким образом, Юлия Левченко стала третьей.

  • В конце января украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли награды на турнире в Котбусе (Германия).
  • 18-летняя Магучих завоевала золото, а Левченко-серебро.
  • Магучих прыгнула на 1,98 м. Ярослава также попыталась взять 2,02 м, но с трех попыток так и не смогла покорить эту высоту.
  • Впоследствии в немецком Карлсруэ Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении. Украинка прыгнула на 2,02 м.
  • Второе место, с результатом 1,99 м., заняла Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Ярослава Магучих легкая атлетика Юлия Левченко
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