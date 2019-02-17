Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019

16 Читати новину українською
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019

Женская сборная Украины по футзалу в матче за третье место Евро-2019 сотворила маленькое чудо. Но для победы этого не хватило.

Украина – Россия 2:2 (пен. 2:3)
Голы: Воловенко, 18 (дабл-пенальти), Титова, 29 (пен) – Данилова, 9, Лебедева, 15
Серия пенальти: Дубицкая, 1:0, Воловенко, 2:1, Форсюк, 3:2 (мимо) – Филисова, 1:1, Чернова, 2:2, Олькова, 3:2.

После того, как сборная Украины проиграла полуфинал Финала четырех сборной Португалии, украинкам пришлось играть матч за третье место против россиянок.

Начало поединка с Россией прошло в борьбе, а на 5-й минуте первый опасный удар в составе нашей команды нанесла Сидоренко. Однако в середине тайма сине-желтые пропустили – прострел партнерши замкнула Данилова. Позже Лебедева попала в штангу, а на 15-й минуте она же после розыгрыша аута удвоила преимущество своей команды.

Читайте также: Украинец Лунин неожиданно попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Испании

В конце первого тайма украинки перехватили инициативу. Особенно активной была Дударчук, которая, спасая наши ворота, заработала шестой фол для соперниц. Дабл-пенальти взялась бить Воловенко: точный удар в правый угол – и гол. На перерыв сине-желтые ушли, уступая со счетом 1:2.

Во втором тайме подопечные Олега Шайтанова продолжали владеть игровым преимуществом, однако опасных моментов пришлось подождать. На 29-й минуте после фола голкипера соперниц в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовала Титова. Камбэк сборной Украины – 2:2.

Читайте также: Защитник сборной Украины перешел в один из лучших клубов Хорватии

До завершения основного времени голов больше не состоялось, поэтому судьбу бронзы определила серия пенальти. К сожалению, ключевым во всем поединке стал промах Форсюк во время выполнения последнего удара.

Фото Павла Кубанова, ФФУ

blog_ava
Климкин объяснил опасность газопровода в обход Украины
сегодня
502
Теги: Футбол Футзал Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
сегодня 16:09 Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
15
Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
сегодня 12:18 Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
490
Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
16 февраля 19:45 Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
110
Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
16 февраля 16:49 Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
213
Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
16 февраля 13:45 Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
98
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
15 февраля 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
264
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук