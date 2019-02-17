Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019

Женская сборная Украины по футзалу в матче за третье место Евро-2019 сотворила маленькое чудо. Но для победы этого не хватило.

Украина – Россия 2:2 (пен. 2:3)

Голы: Воловенко, 18 (дабл-пенальти), Титова, 29 (пен) – Данилова, 9, Лебедева, 15

Серия пенальти: Дубицкая, 1:0, Воловенко, 2:1, Форсюк, 3:2 (мимо) – Филисова, 1:1, Чернова, 2:2, Олькова, 3:2.

После того, как сборная Украины проиграла полуфинал Финала четырех сборной Португалии, украинкам пришлось играть матч за третье место против россиянок.

Начало поединка с Россией прошло в борьбе, а на 5-й минуте первый опасный удар в составе нашей команды нанесла Сидоренко. Однако в середине тайма сине-желтые пропустили – прострел партнерши замкнула Данилова. Позже Лебедева попала в штангу, а на 15-й минуте она же после розыгрыша аута удвоила преимущество своей команды.

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В конце первого тайма украинки перехватили инициативу. Особенно активной была Дударчук, которая, спасая наши ворота, заработала шестой фол для соперниц. Дабл-пенальти взялась бить Воловенко: точный удар в правый угол – и гол. На перерыв сине-желтые ушли, уступая со счетом 1:2.

Во втором тайме подопечные Олега Шайтанова продолжали владеть игровым преимуществом, однако опасных моментов пришлось подождать. На 29-й минуте после фола голкипера соперниц в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовала Титова. Камбэк сборной Украины – 2:2.

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До завершения основного времени голов больше не состоялось, поэтому судьбу бронзы определила серия пенальти. К сожалению, ключевым во всем поединке стал промах Форсюк во время выполнения последнего удара.

Фото Павла Кубанова, ФФУ