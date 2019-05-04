Украинки завоевали золото и серебро на первом этапе Бриллиантовой лиги

В Дохе на первом этапе Бриллиантовой лиги украинские легкоатлетки завоевали три призовых медали – золото, серебро и бронзу.

Золотую награду завоевала чемпионка Юношеской Олимпиады-2018 Ярослава Магучих в прыжках в высоту с личным рекордом 1,96. На 5 сантиметров ниже результат продемонстрировали болгарка Демиреева и шведка Кинси.

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Ее коллега – легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала серебряной призеркой в прыжках в длину (результат – 6,74), уступив лишь колумбийке Ибаргуэн (6,76).

Накануне 24 канал сообщал, что украинская спортсменка Анна Рыжикова получила первую награду на первом этапе Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с барьерами.

Что такое Бриллиантовая лига? Бриллиантовая лига – это легкоатлетические соревнования, основанные 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Бриллиантовая лига заменила другую серию соревнований, Золотую лигу, старты в которой проводились в период с 1998 до 2009 года. Серия стартов в рамках Бриллиантовой лиги состоит из 14 этапов, которые происходят не только на традиционных европейских аренах, но и в США, Китае и Катаре. За главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена лишь на 7 из 14 этапов.

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