Украинку Ястремскую обвиняют в мошенничестве с медицинскими перерывами: подробности

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки упрекнула украинку Даяну Ястремскую в неспортивном поведении в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Каролин выиграла первый сет со счетом 7:5, а при счете 5:4 в ее пользу во втором сете Даяна вызвала на корт врача, что не понравилось датчанке.

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В прошлом году вся Австралия возмущалась, когда в финале турнира в Хуахине против Айлы Томлянович Ястремская вызвала врача при счете 2:5 – перед подачей австралийки. И в итоге выиграла.

А Кики Бертенс из Нидерландов, которая особо не любит привлекать к себе внимание, во время турнира в Брисбене комментировала перерывы, которые украинка берет в критической близости к поражению: "Я играла с ней трижды, и каждый раз все так было. Вот мой ответ".

Каролин Возняцки тоже сказала, что была в курсе этой тенденции:

Очевидно, она пыталась сбить меня с ритма. И не думаю, что с ней было что-то не так при 5:4 – она бегала абсолютно нормально. Она не впервые так делает, я была к этому готова.

А в интервью на датском была немного жестче: "Это из юниорского тенниса. У юниоров так делают. Наверное, она когда-нибудь вырастет".

В соцсетях на Ястремскую посыпалось столько обвинений, что за нее пришлось заступать ее тренеру Саше Баину. "Просто, чтобы заткнуть некоторых и закончить это. У Даяны уже несколько дней есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете обо всем лучше, чем она или ее команда", – написал немец.



Даяна Ястремская взяла медицинскую паузу в матче с Каролин Возняцки

В свою очередь, Ястремская в интервью сказала, что повреждения она получила еще на турнире в Аделаиде, где дошла до финала, а в Мельбурне травма только усугубилась.

Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать врача раньше по ходу матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы второй перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете. Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге, и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это намеренно или нет,

– заявила Даяна.

Отметим, что Ястремская после завершения австралийского мейджора потеряет как минимум три позиции в мировом рейтинге.