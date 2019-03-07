Украинская биатлонистка откроет спринт на чемпионате мира в Эстерсунде

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Валентина Семеренко
Валентина Семеренко / Юлия Садикова

Стал известен состав сборной Украины на женскую спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде, Швеция, которая состоится 8 марта.

Под первым стартовым номером начнет гонку Валентина Семеренко, Юлия Джима стартует 37-й, Анастасия Меркушина – 66-й, а Вита Семеренко уйдет на дистанцию последней из украинок – 91-й.

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Женский спринт состоится в пятницу, 8 марта, в 17:10 по киевскому времени. Чемпионат мира в Эстерсунде продлится с 7-го до 17 марта.

Спорт 24 писал, что сборная Украины по биатлону заняла седьмое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Победила Норвегия.

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Теги: Спорт Анастасия Меркушина Юлия Джыма Вита Семеренко Валентина Семеренко Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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