Украинская биатлонистка выиграла золото в спринте на этапе Кубка мира IBU

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Ольга Абрамова
Ольга Абрамова / twitter.com

30-летняя украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла золото в спринте на этапе Кубка мира IBU, который проходит в Италии.

Абрамова сумела безупречно проявить себя в горных условиях Мартелла. Украинка преодолела оба огневых рубежа без штрафа и первой добралась до финиша.

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Второе место завоевала россиянка Кристина Резцова, которая проиграла Абрамовой почти на 24 секунды. Третей стала шведка Джоанна Скоттхайм.

Достаточно уверенно, с точки зрения борьбы за места в десятке общего зачета, провела гонку Надежда Белкина. Допустив две ошибки при стрельбе, она финишировала восьмой.

Яны Бондарь, которая стала второй по чистому ходу в этой гонке, показала 17-е время. Украинка допустила аж четыре промаха. Дарья Блашко с двумя промахами финишировала 37-й.

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Теги: Спорт Новости биатлона Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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