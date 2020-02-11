Украинская чемпионка в ужасных условиях готовится к Олимпиаде: видео

Спортивный журналист, директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов показал условия, в которых Наталья Прищепа готовится к Олимпиаде-2020. В своем фейсбуке Денисов опубликовал видео из Ровно, где тренируется Прищепа.

Денисов обратился к Федерации легкой атлетики и Олимпийского Комитета.

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Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения,

– написал Денисов.

Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. Опубліковано Alexander Denisov Вівторок, 11 лютого 2020 р.



Наталья Прищепа – 25-летняя украинская легкоатлетка, Заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике.

Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018), чемпионка II Европейских игр (2019) в командном первенстве.

На Олимпийских играх в 2016 году заняла 14-ю строчку в беге на 800 метров.

Сколько средств выделено на Олимпиаду-2020

Бюджетный запрос Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на обеспечение олимпийской и паралимпийской подготовки был принят в полном объеме.

Как сообщает Tribuna.com общая сумма затрат, которая была направлена на подготовку к Олимпиаде, в период с 2017-го по 2020 год, составила 2 248 275 тысяч гривен.

По олимпийской программе на 2020 год предусмотрено 377 миллионов гривен бюджетных выплат (награды – 180 миллионов), по паралимпийской программе – 981 миллион гривен.