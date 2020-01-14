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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала невероятное фото прыжка с парашютом в Дубае

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Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова находится в Дубае. Там девушка решила заняться экстремальным отдыхом.

В своем аккаунте в Инстраграме бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова опубликовала фотографию, где она прыгает с парашютом. Прыжок она осуществляла над искусственным островом Пальма Джумейра.

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Прыгала гимнастка с инструктором. Стоит отметить, что он был одет в защитный шлем, в то время как девушка – в обычной повседневной одежде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет ошибок - есть опыт ️

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Художественная гимнастика Анна Ризатдинова
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