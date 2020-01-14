Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала невероятное фото прыжка с парашютом в Дубае
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова находится в Дубае. Там девушка решила заняться экстремальным отдыхом.
В своем аккаунте в Инстраграме бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова опубликовала фотографию, где она прыгает с парашютом. Прыжок она осуществляла над искусственным островом Пальма Джумейра.
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Прыгала гимнастка с инструктором. Стоит отметить, что он был одет в защитный шлем, в то время как девушка – в обычной повседневной одежде.
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