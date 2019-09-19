Украинская гимнастка Влада Никольченко получила бронзу на чемпионате мира: видео выступления

3 Читати новину українською
Влада Никольченко
Влада Никольченко / НОК Украины

Украинская гимнастка Влада Никольченко завоевывает бронзу в упражнениях с булавами на чемпионате мира в Баку.

Стоит отметить, что это первая медаль на чемпионате мира в карьере Влады Никольченко. Также она квалифицировалась в финал упражнений с лентами с третьим результатом.

К слову: Украинские гимнастки завоевали полный комплект наград на этапе Кубка мирового вызова

Влада Никольченко и Кристина Пограничная квалифицировались в финал многоборья с 4-м и 20-м результатами (напоминаем, что там гимнастки будут бороться за лицензии на Олимпиаду).

Видео бронзового выступления Влады Никольченко

 

 

 

blog_ava
Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня
2336
Теги: Спорт Новости Спорта Художественная гимнастика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня 19:50 Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
2325
Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
сегодня 17:29 Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
78
Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
сегодня 13:58 Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
110
Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
сегодня 13:29 Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
333
"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": ожидаемо, унизительно, но необходимо
сегодня 13:18 "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": ожидаемо, унизительно, но необходимо
Ігор Саджениця 187
Новости
Больше новостей
Залиште відгук