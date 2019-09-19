Украинская гимнастка Влада Никольченко получила бронзу на чемпионате мира: видео выступления
Украинская гимнастка Влада Никольченко завоевывает бронзу в упражнениях с булавами на чемпионате мира в Баку.
Стоит отметить, что это первая медаль на чемпионате мира в карьере Влады Никольченко. Также она квалифицировалась в финал упражнений с лентами с третьим результатом.
К слову: Украинские гимнастки завоевали полный комплект наград на этапе Кубка мирового вызова
Влада Никольченко и Кристина Пограничная квалифицировались в финал многоборья с 4-м и 20-м результатами (напоминаем, что там гимнастки будут бороться за лицензии на Олимпиаду).
Видео бронзового выступления Влады Никольченко
Источник: 24 канал
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