24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Украинская красавица-чемпионка вместе с куклой Barbie попала на обложку Elle: фото

- Читати новину українською
Ольга Харлан
Ольга Харлан / Getty Images

29-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке номера журнала Elle.

Чемпионка украсила обложку вместе с собственной Barbie. Она стала первой украинкой, которой посвятили известную куклу, пишет 24 канал.

Читайте также О завершении карьеры буду думать после Олимпиады в Токио: Харлан о будущих планах

"В детстве мы с сестрой постоянно придумывали разные игры с куклой, но я никогда не могла представить, что сама стану Barbie", – рассказала Харлан в интервью глянцу, новый номер которого появится в продаже 7 мая.

Смотрите также бэкстейдж со съемок:

 

  • Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.
  • Многократная чемпионка мира и Европы.
  • Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).
  • В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.
  • На церемонии "Герои спортивного года 2019" Ольга Харлан была награждена знаком "Народный выбор".
  • Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Такие куклы есть в коллекции только девяти спортсменок мира.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Спорт Фехтование Новости Спорта Ольга Харлан
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
сегодня , 10:13 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
5 мая , 20:43 В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
Юрій Семенюк