Украинская красавица-чемпионка вместе с куклой Barbie попала на обложку Elle: фото

29-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке номера журнала Elle.

Чемпионка украсила обложку вместе с собственной Barbie. Она стала первой украинкой, которой посвятили известную куклу, пишет 24 канал.

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"В детстве мы с сестрой постоянно придумывали разные игры с куклой, но я никогда не могла представить, что сама стану Barbie", – рассказала Харлан в интервью глянцу, новый номер которого появится в продаже 7 мая.

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Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.

Многократная чемпионка мира и Европы.

Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).

В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.

На церемонии "Герои спортивного года 2019" Ольга Харлан была награждена знаком "Народный выбор".

Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Такие куклы есть в коллекции только девяти спортсменок мира.

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