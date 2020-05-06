Украинская красавица-чемпионка вместе с куклой Barbie попала на обложку Elle: фото
29-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке номера журнала Elle.
Чемпионка украсила обложку вместе с собственной Barbie. Она стала первой украинкой, которой посвятили известную куклу, пишет 24 канал.
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"В детстве мы с сестрой постоянно придумывали разные игры с куклой, но я никогда не могла представить, что сама стану Barbie", – рассказала Харлан в интервью глянцу, новый номер которого появится в продаже 7 мая.
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- Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.
- Многократная чемпионка мира и Европы.
- Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).
- В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.
- На церемонии "Герои спортивного года 2019" Ольга Харлан была награждена знаком "Народный выбор".
- Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Такие куклы есть в коллекции только девяти спортсменок мира.
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