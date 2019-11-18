Украинская полицейская с синяком на поллица стала чемпионкой мира по панкратиону: фото

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Татьяна Гринько / Патрульная полиция Черновицкой области

С 14 по 17 ноября в Риме (Италия) состоялся Чемпионат мира по панкратиону 2019, где сборная Украины заняла общекомандное третье место. Черновицкая патрульная Татьяна Гринько стала чемпионкой мира по панкратиону.

Татьяна Гринько завоевала бронзу в разделе Tradition и победу в разделе Full.

Больше о том, что такое панкратион – опасный вид спорта со смертельными случаями


Сборная Украины по панкратиону (фото – Патрульная полиция Черновицкой области)

Стоит отметить, что Татьяна Гринько является призером чемпионата мира 2016, чемпионкой Европы и мира по греплингу 2017, неоднократной чемпионкой Украины, чемпионкой Европы и мира 2018 по панкратиону, призером чемпионата мира по греплингу 2019.

Что такое греплинг Греплинг (от англ. grapple, сцепление, (абордажный) крюк, борьба (на короткой дистанции) – спортивное единоборство, комплексный вид борьбы, в основе которого лежит позиционное маневрирование двух спортсменов, каждый из которых с помощью болевых и удушающих приемов пытается покорить соперника, а также набрать большее количество очков в процессе борьбы с помощью различных технических приемов (сваливаний, захватов, бросков, переворотов, подножек, подсечек и др).

Греплинг является борьбой на покорение, то есть основной целью спортсмена (греплера) является именно принуждение соперника к сдаче.

Ударная техника в греплинге строго запрещена.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Полиция
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