Украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу в Монреале, победив в финале россиянку

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на Гран-при в Монреале. Таким образом Ольга выиграла вторую награду высшей пробы за последние два месяца.

На пути к победе украинка одолела шесть соперниц. Сначала она без проблем разобралась с француженкой Марго Рифкисс (15:7), японкой Норику Тамуру (15:7), американкой Мариэль Загунис из США (15:8) и француженкой Сарой Бальцер (15:7). В полуфинале ей пришлось соперничать с китаянкой Шао Яци. Харлан и там оказалась победительницей – 15:14.

В финале Харлан противостояла Ольге Никитиной из России. Но россиянка создать достойного сопротивления нашей спортсменке так и не сумела. В итоге довольно уверенная победа 15:7.

К слову: Фехтовальщица Ольга Харлан стала рекордсменкой среди украинских спортсменов

Таким образом Харлан выиграла уже второй этап Кубка мира подряд. Перед тем она закончила 2019 год победой в Солт-Лейк-Сити (США), а 2020-й год начала с победы в Монреале.