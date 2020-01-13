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Украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу в Монреале, победив в финале россиянку

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Ольга Харлан / facebook.com/Olga-Kharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на Гран-при в Монреале. Таким образом Ольга выиграла вторую награду высшей пробы за последние два месяца.

На пути к победе украинка одолела шесть соперниц. Сначала она без проблем разобралась с француженкой Марго Рифкисс (15:7), японкой Норику Тамуру (15:7), американкой Мариэль Загунис из США (15:8) и француженкой Сарой Бальцер (15:7). В полуфинале ей пришлось соперничать с китаянкой Шао Яци. Харлан и там оказалась победительницей – 15:14.

В финале Харлан противостояла Ольге Никитиной из России. Но россиянка создать достойного сопротивления нашей спортсменке так и не сумела. В итоге довольно уверенная победа 15:7.

К слову: Фехтовальщица Ольга Харлан стала рекордсменкой среди украинских спортсменов

Таким образом Харлан выиграла уже второй этап Кубка мира подряд. Перед тем она закончила 2019 год победой в Солт-Лейк-Сити (США), а 2020-й год начала с победы в Монреале.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Фехтование Ольга Харлан Новости Спорта Спорт
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