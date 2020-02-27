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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко прекратила борьбу на соревнованиях в Акапулько

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Екатерина Бондаренко / sport.bigmir.net

Украинка Екатерина Бондаренко уступила британке Хизер Уотсон в одиночном разряде турнира Abierto Mexicano TELCEL (WTA International), проходящем в Акапулько (Мексика).

Во втором круге Екатерина Бондаренко (Украина) померялась силами с седьмой "ракеткой" турнира британкой Хизер Уотсон. Судьба поединка решилась в двух сетах.

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Хизер Уотсон (Великобритания) – Екатерина Бондаренко (Украина) 2:0 (7:6, 6:2)

Матч продолжался 1 час 45 минут.

Свой последний шанс Екатерина Бондаренко потеряла на своей подаче при счете 5:3 во втором сете. Навязать борьбу украинке так и не удалось.

На турнире украинская теннисистка заработала 3600 долларов призовых и 30 очков к своему рейтингу.

Добавим, что турнир WTA в Акапулько дважды выигрывала украинка Леся Цуренко (2017, 2018).

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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