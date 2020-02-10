Украинская теннисистка Калинина снялась с крупнейшего финала в своей карьере: известна причина

23-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина назвала причину, из-за которой она снялась с финального поединка турнира серии ITF в американском Мидленде с призовым фондом 100 тысяч долларов.

Теннисистка из Новой Каховки перед самым крупным финалом в карьере получила травму ноги и не смогла выйти на корт.

Читайте также: Свитолина сыграла в теннис на крыше очень высокого небоскреба в Таиланде: видео

Я думала о том, чтобы сняться с турнира после полуфинала в субботу. Когда я пошла к раздевалке, то моя стопа уже будто горела, она была красной. Поэтому еще в субботу я подумала, что играть в воскресенье будет невозможно.

Мне очень жаль, что я не смогла выступить в финале. Но если ты не можешь ходить, то как вообще сможешь выйти на корт? Думаю, с моей стороны было бы непрофессионально отыграть один гейм, после которого оказалось бы, что я не могу играть. Лучше сказать это прямо и объявить заранее. Потому что зрители приходят посмотреть на качественный теннис, а не на то, как кто-то страдает. На мой взгляд, честно будет поступить именно так,

– сказала украинка.

В Мидленде Калинина последовательно обыграли Валерию Савиных (2:6, 6:3, 6:2), Марию Матеас (6:3, 6:2), Кэти Макнэлли (2:6, 6:3, 6:4) и Джейми Леб (6:0, 6:1).

Прорыв на 100-тысячнике в США помог Ангелине подняться на 23 позиции в рейтинге WTA и стать 136-й ракеткой мира.