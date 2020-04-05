Украинская теннисистка Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото

Украинская теннисистка Марта Костюк активно проводит время в карантине. Спортсменка не только тренируется, но еще и успевает выкладывать красивые фото, этим всем Костюк делится с болельщиками в своих соцсетях.

Фото украинская теннисистка выложила в своем инстаграме, где видно, что спортсменка изрядно скучает по отдыху в теплых краях во время карантина.

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Пропускаю это время,

– подписала фото Марта.

Марта Костюк активно участвует в челенджах среди спортсменов. Поддерживает акцию "Тренируйся дома – играй за весь мир" от спортивного бренда Nike. Также украинка попробовала свои силы в жонглировании туалетной бумагой на своей теннисной ракетке и поделилась с этим в инстаграме.

Добавим, что Марта Костюк останется в рейтинге WTA на 141 позиции до восстановления теннисных соревнований.

Достижения Марты Костюк

Лучшие результаты украинская теннисистка Марта Костюк начала показывать с 2017 года.

В 2017-м году Марта Костюк победила в турнире Большого шлема Australian Open в одиночном разряде среди юниоров.

Через четыре месяца впервые одержала победу во взрослом соревновании, получив первое место теннисного турнира ITF в Венгрии.

В этом же году победила в двух юниорских теннисных турнирах – в Китае и в США.

В 2018-м году Марта Костюк приняла участие во взрослом Australian Open, проиграв первой ракетке Украины Элине Свитолиной и поднявшись в рейтинге WTA на 243 строчку, при том что в рейтинге ITF среди юниоров она на тот момент занимала пятое место.

Позже Костюк победила в еще одном чемпионате ITF, на этот раз в Австралии.

В текущем году теннисистка выиграла турнир серии ITF в египетском Каире. Ранее Костюк в Каире выиграла титул в парном разряде.

С 2018-го года Марта Костюк выступает за сборную Украины в Кубке федерации.

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