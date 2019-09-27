Украинская теннисистка Козлова вышла в финал квалификации престижного турнира WTA

Украинка Екатерина Козлова, занимающая 77 место в рейтинге WTA, сумела выйти в финал квалификации турнира WTA в Пекине. Украинка победила Синью Гао из Китая.

Екатерина Козлова – Синью Гао 2:0 (6:3, 6:1)

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Борьба на корте шла только в первом сете. Украинка первой сумела отобрать подачу китаянки, однако и быстро сделала обратный брейк. Китаянка даже вышла вперед 3:2, после чего Екатерина выиграла четыре гейма подряд.

В следующей партии 25-летняя Козлова отдала Гао только один. Следовательно, украинка разгромила 21-летнюю китаянку 6:1 и вышла в финал квалификации.

Следующей соперницей Екатерины будет американка Дженнифер Брэди (70 место в рейтинге WTA). Теннисистки дважды встречались и одержали по одной победе.

Соревнования в Пекине относятся к категории Premier Mandatory – вторые по престижности после Итогового турнира.

Третья ракетка мира Элина Свитолина и 27-й номер мирового рейтинга Даяна Ястремская узнали своих соперниц в первом круге турнира в Пекине. Свитолина встретится с Анастасией Севастовой (№19) из Латвии. Ястремская сыграет против Каролин Гарсии (№30) из Франции.