Украинская теннисистка победила россиянку и сыграет в финале квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Екатерина Козлова победила в полуфинале квалификации престижного турнира в Мадриде представительницу России Екатерину Александрову.

Екатерина Александрова – Екатерина Козлова 0:2 (4:6, 4:6)

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В первом сете украинской теннисистке хватило одного брейка, чтобы одержать победу. В седьмом гейме Козлова уверенно сыграла на подаче россиянки и сделала брейк.

Во второй партии россиянка выиграла подачу Козловой и повела в сете со счетом 2:0. Однако украинка ответила брейком и выровняла ситуацию. В девятом гейме украинка сделала еще один брейк и впоследствии подала на матч.

Всего поединок длился один час и 23 минуты. В финале квалификации Козлова сыграет против испанки Алены Большовой (140 ракетка мира).

В финале квалификации на турнире в Мадриде сыграет еще одна украинка. Марта Костюк вернулась на корт и победила первую сеяную в квалификации американку Аманду Анисимову.

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