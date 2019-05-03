Украинская теннисистка победила россиянку и сыграет в финале квалификации турнира в Мадриде

43 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / eurosport.ru

Украинская теннисистка Екатерина Козлова победила в полуфинале квалификации престижного турнира в Мадриде представительницу России Екатерину Александрову.

Екатерина Александрова – Екатерина Козлова 0:2 (4:6, 4:6)

Читайте также: Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц на турнире

В первом сете украинской теннисистке хватило одного брейка, чтобы одержать победу. В седьмом гейме Козлова уверенно сыграла на подаче россиянки и сделала брейк.

Во второй партии россиянка выиграла подачу Козловой и повела в сете со счетом 2:0. Однако украинка ответила брейком и выровняла ситуацию. В девятом гейме украинка сделала еще один брейк и впоследствии подала на матч.

Всего поединок длился один час и 23 минуты. В финале квалификации Козлова сыграет против испанки Алены Большовой (140 ракетка мира).

В финале квалификации на турнире в Мадриде сыграет еще одна украинка. Марта Костюк вернулась на корт и победила первую сеяную в квалификации американку Аманду Анисимову.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Каким будет лето в Украине: прогноз погоды
сегодня
6656
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
110
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
178
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
112
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
80
Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
2 мая 14:32 Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук