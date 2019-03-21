Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала видео, где она набивает мяч. В подписи к видео она спросила у игрока "Динамо" Беньямина Вербича , возьмуть ли ее в киевский клуб.
"Беньямин Вербич, что ты думает о моих шансах играть за "Динамо" Киев", – подписала видео Леся Цуренко.
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Игрок киевлян не замедлил с ответом. "Я думаю, твои шансы очень хорошие", – написал Вербичи.
Источник: 24 Канал
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