Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала видео, где она набивает мяч. В подписи к видео она спросила у игрока "Динамо" Беньямина Вербича , возьмуть ли ее в киевский клуб.

"Беньямин Вербич, что ты думает о моих шансах играть за "Динамо" Киев", – подписала видео Леся Цуренко.

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Игрок киевлян не замедлил с ответом. "Я думаю, твои шансы очень хорошие", – написал Вербичи.

 

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Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Футбол Динамо Леся Цуренко
Источник: 24 Канал
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