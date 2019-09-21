Украинская теннисистка пробилась на турнир с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов

2 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / btu.org.ua

Украинская теннисистка Екатерина Козлова выступит в основной сетке турнира в китайском Ухане. В финале украинка победила шведку Ребекку Петерсон.

Сам матч оказался довольно изнурительным и напряженным. Теннисистки сыграли все три сета, а игра длилась два часа и 17 минут.

Читайте также: Свитолина и Ястремская сыграют на теннисном турнире в Москве

Козлова довольно легко выиграла первый сет 6:1 (украинка была впереди 4:0). Однако во втором сете шведка сделала три брейка, на что Козлова ответила лишь двумя. В решающей партии теннисистки оформили по два брейка (4:4), украинка отыграла брейкпойнт на своей подаче в 11-м гейме, а дальше взяла гейм на подаче соперницы и завершила поединок в свою пользу.

Екатерина Козлова – Ребека Петерсон 2:1 (6:1, 4:6, 7:5)

Екатерина Козлова впервые в карьере сыграет в основе турнира в Ухане. Ранее Козловой только раз удавалось выступить в основной сетке на соревнованиях серии Premier 5 в Дубае в 2015 году.

Соперницей украинки в первом круге основы станет одна из следующих теннисисток: Екатерина Александрова, Елена Рыбакина, Элисон Риск, Юлия Путинцева, Ван Яфань, Анастасия Севастова или одна из победительниц квалификационного этапа. Первые матчи состоятся в воскресенье, 22 сентября. Финал – 28 сентября.

blog_ava
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления с праздником в прозе и стихах
сегодня
2144
Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Осасуна" не сумела победить "Бетис": видео голов и результаты матчей 6-го тура Ла Лиги
сегодня 11:01 "Осасуна" не сумела победить "Бетис": видео голов и результаты матчей 6-го тура Ла Лиги
13
Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
20 сентября 22:20 Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
1278
Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
20 сентября 22:16 Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
96
"Днепр-1" одолел "Карпаты" благодаря дублю футболиста "Динамо": видео
20 сентября 20:58 "Днепр-1" одолел "Карпаты" благодаря дублю футболиста "Динамо": видео
247
Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
20 сентября 13:14 Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
182
Новости
Больше новостей
Залиште відгук