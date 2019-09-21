Украинская теннисистка пробилась на турнир с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов

Украинская теннисистка Екатерина Козлова выступит в основной сетке турнира в китайском Ухане. В финале украинка победила шведку Ребекку Петерсон.

Сам матч оказался довольно изнурительным и напряженным. Теннисистки сыграли все три сета, а игра длилась два часа и 17 минут.

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Козлова довольно легко выиграла первый сет 6:1 (украинка была впереди 4:0). Однако во втором сете шведка сделала три брейка, на что Козлова ответила лишь двумя. В решающей партии теннисистки оформили по два брейка (4:4), украинка отыграла брейкпойнт на своей подаче в 11-м гейме, а дальше взяла гейм на подаче соперницы и завершила поединок в свою пользу.

Екатерина Козлова – Ребека Петерсон 2:1 (6:1, 4:6, 7:5)

Екатерина Козлова впервые в карьере сыграет в основе турнира в Ухане. Ранее Козловой только раз удавалось выступить в основной сетке на соревнованиях серии Premier 5 в Дубае в 2015 году.

Соперницей украинки в первом круге основы станет одна из следующих теннисисток: Екатерина Александрова, Елена Рыбакина, Элисон Риск, Юлия Путинцева, Ван Яфань, Анастасия Севастова или одна из победительниц квалификационного этапа. Первые матчи состоятся в воскресенье, 22 сентября. Финал – 28 сентября.