Украинская теннисистка Снигур выиграла очередной турнир

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира ITF W25 в Израиле. Снигур выиграла третий титул ITF в сезоне

Дарья Сигур – Майя Лумсден 2:0 (6:1, 6:4)

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Для победы в решающем матче над второй ракеткой турнира Майей Лумсден украинской теннисистке понадобилось всего 58 минут.

Во втором сете Снигур проигрывала со счетом 2:4, после чего выиграла четыре гейма подряд.

За победу в Кирьят-Шмоне 17-летняя киевлянка заработала 50 очков в зачет рейтинга WTA.

Этот титул стал для Дарьи четвертым на профессиональном уровне и третьим в этом году. В марте она выиграла 15-тысячник в Египте, в апреле победила на 25-тысячнике в Японии.

Летом украинка победила на Уимблдоне. 17-летняя украинка стала чемпионкой Уимблдона 2019 среди юниоров, победив в финале Алексу Ноэль из США.

Кроме Снигур Уимблдон также выигрывала Екатерина Бондаренко. До стадии финала юниорского Уимблдона доходили еще три представительницы Украины: Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.