Украинская звезда НБА не сыграет до конца сезона: известна причина

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

Защитник сборной Украины и клуба НБА "Детройт" Святослав Михайлюк в нынешнем сезоне уже выступать не будет.

Святослав Михайлюк прооперирован после перелома указательного пальца левой руки. Об этом сообщает Rotoworld.com.

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Восстановление после подобного вмешательства происходит в течение 4-6 недель, поэтому украинец больше не сыграет в текущем сезоне.

Святослав Михайлюк после четырех сезонов в NCAA был выбран "Лейкерс" на драфте прошлого года. Впоследствии с украинцем было заключено соглашение. В феврале "Лейкерс" обменял украинца в "Детройт".

Недавно главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси признался, что Михайлюк получает мало минут из-за ветеранов команды. В будущем Свята будут наигрывать в "Пистонз" как разыгрывающего.

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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